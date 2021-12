Eröffnung am Montagmorgen : Sonderpreis Baumarkt in Lübz eröffnet

Schrauben zum Kilopreis bietet der neue Sonderposten-Baumarkt, der in die ehemalige Aldi-Filiale gezogen ist.

Lübz | Am heutigen Montag, 13. Dezember, hat der Sonderpreis Baumarkt in Lübz in der Straße Am Fuchsberg 1a eröffnet. Der Markt ist montags bis freitags zwischen 8 und 19 Uhr geöffnet sowie samstags zwischen 8 und 16 Uhr. Facebook Iframe Der Baumarkt nutzt die Räumlichkeiten des ehemaligen Aldi-Marktes. Betreiber des Sonderposten-Baumarktes ist Steph...

