Weihnachten in Stuer : Erlebnisreise durch den dunklen Bärenwald Müritz

Wie sich die Sinne bei Dunkelheit verändern und warum Lichtverschmutzung ein großes Problem für Tiere ist, darüber informiert der Bärenwald Müritz Besucher ab sofort bei einer Wanderung durch die Dunkelheit.

Parchim | Es ist eine Stunde nach Sonnenuntergang. Dichter Nebel dringt durch den Bärenwald Müritz. Es ist stockdunkel und still. Bevor wir uns in den Wald hineinwagen, bleiben wir einen Augenblick stehen, damit sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen können. Zuerst sehen wir fast nichts. Nur die Baumstämme und ein bisschen Schnee am Wegesrand ist zu erken...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.