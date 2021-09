Lübz : Eine neue Ladestation für E-Bikes in Lübz

In Lübz schreitet die Elektrifizierung der Mobilität voran. In Zusammenarbeit der Stadtwerke Lübz, der Stadt und Hotelinhaberin Malgorzata Czaplicka konnte eine neue Leitstation für E-Bikes in Betrieb genommen werden.

Lübz | Gute Nachrichten für Besitzer von Fahrrädern mit elektrischem Hilfsantrieb. Es gibt einen weiteren innerstädtischen Aufladepunkt in Lübz. Dieser befindet sich nahe des Hotels „Zur Eldenburg.“ Inhaberin Malgorzata Czaplicka hat die Station sowohl gekauft als auch bereitgestellt. Kosten für Aufstellung der Ladesäule wurden aufgeteilt Für die Koste...

