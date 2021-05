Brüz : Eine neue Aufhängung für eine alte Glocke

Mit Spenden soll der Glockenstuhl der Kirche Unter Brüz saniert werden. Etwa 4000 Euro hat die Gemeinde gesammelt

Unter Brüz | Es sind mittlerweile etwas über 4000 Euro, die Pastor Christian Banek zur Verfügung hat, um Sanierungsarbeiten am Glockenstuhl in der Kirche Unter Brüz vorzunehmen. Banek ist als Pastor für die Kirchen in der Gemeinde Woosten-Kuppentin auch für Unter Brüz zuständig. Jetzige Glockenaufhängung stammt aus den 60er-Jahren „In den 60er-Jahren wurde d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.