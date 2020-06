Lübz: Einbruch in Wohnung

von svz.de

12. Juni 2020, 11:18 Uhr

In Lübz sind unbekannte Täter in eine Wohnung in der Goldberger Straße gewaltsam eingedrungen. Der Einbruch, der sich zwischen Dienstag und Mittwoch ereignete, wurde der Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Dem Spurenaufkommen zufolge gelangten die Täter durch eine Balkontür in die Wohnung. Derzeit ist noch unklar, ob die Diebe etwas entwendeten. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls.