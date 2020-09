Plau: Einbrecher stehlen Oldtimer-Traktor

von svz.de

16. September 2020, 16:54 Uhr

Unbekannte haben einem Traktorenliebhaber in Plau am See (Ludwigslust-Parchim) ein Sammlerstück gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, handelt es sich um einen knapp 60 Jahre alten roten Traktor der amerikanischen Marke INTER HARV IHC. Der 1,4 Tonnen schwere Oldtimer-Traktor stand in einer abgelegenen Garage in dem Ort Werder bei Plau. Dort seien Unbekannte zwischen Mitte Juli und Mitte September eingebrochen, was erst jetzt bemerkt wurde. Unklar sei noch, ob der fahrbereite Ackerschlepper weggefahren oder per Tieflader weggeschafft wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.