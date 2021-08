Veranstaltungen : Musik und Besichtigungen im Wasserkraftwerk Bobzin

Der Verein öffnet für interessierte Besucher nach fast einem Jahr wieder das Museum. Um das gebührend zu feiern, gibt am Sonntag, 15. August, Folkmusiker „Doc Fritz“ hier ein Gastspiel.

Lübz/Bobzin | Versteckt im Wald, direkt an der Elde steht der aus den 20er-Jahren stammende Bau des Wasserkraftwerks Bobziner Schleuse. Nach beinahe einem Jahr Corona-Stillstand können sich wieder Besucher über die Technikgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns in diesem Kraftwerk in der Nähe von Lübz informieren. Spontanbesuche zwischen August und Oktober möglich ...

