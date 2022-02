Feuer in Wendisch Priborn : Erdgeschoss eines Eigenheims brennt komplett aus

Am Sonntagabend kam es in Wendisch Priborn zu einem Feuerwehreinsatz in einem Einfamilienhaus. Es wurde niemand verletzt.

Wendisch Priborn | Das auf- und abschwellende Sirenengeheul hatte am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr 35 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Ganzlin, Retzow, Gnevsdorf, Wendisch Priborn und Plau zum Einsatz gerufen. Auch die Amtswehrführung des Amtes Plau Land wurde alarmiert, denn in Wendisch Priborn war ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Zur Sicherhei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.