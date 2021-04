Dobbertin : Der lange Weg zum eigenen Buch

Tim Soth aus der Diakonie Dobbertin erzählt über sein erstes Werk „ Dinosaurierfieber.“

Dobbertin | Tim Soth sitzt auf der Terrasse eines Hauses am Kloster Dobbertin. Von hier aus hat man den ganzen See im Blick. Er ist ein schlanker Mann von 1 Meter 78 Größe mit kurzen grauen Haaren. Seit 1989 lebt er in der Einrichtung für geistig und körperlich benachteiligte Menschen. Jetzt hat er sein Talent als Autor entdeckt. Ein Western, der mit Dinosauri...

