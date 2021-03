Plau am See : Werkzeug aus fünf Transportern gestohlen

Diebe haben Kleintransporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen / Polizei bittet um Hinweise

Plau am See | Auf hochwertiges Werkzeug hatten es die Diebe abgesehen, die in der Nacht zu Montag in Plau am See fünf Kleintransporter aufgebrochen haben. Betroffen war eine Firma in der Töpferstraße, auf deren Gelände allein vier Transporter standen. An denen wurden die Fahrzeugtüren gewaltsam geöffnet und dann teils hochwertige Elektro- und Bauwerkzeuge gestohlen...

