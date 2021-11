Kloster Dobbertin : Die Nonnenempore ist ein einzigartiges Kulturdenkmal

Restaurierung der Empore für Nonnen und Stiftsdamen fast beendet. Auch Sanierungsarbeiten für Klosterkirche insgesamt kurz vor Abschluss. Knapp 100 Zuhörer genossen Konzert von Musikern der Magdeburgischen Philharmonie

Dobbertin | Die Nonnenempore im Kloster Dobbertin ist das einzige Kulturdenkmal dieser Art, welches in Mecklenburg-Vorpommern erhalten ist. Nach mehr als zwei Jahren sind nun die Restaurierungsarbeiten so gut wie beendet. Am Sonntag wurde der Altar darin mit einem Festgottesdient geweiht und am Abend mit einem erlesenen Konzert von Musikern der Magdeburgischen Ph...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.