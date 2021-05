Plau am See : Bauarbeiten an der Hubbrücke sind auf der Zielgeraden

Voraussichtlich Ende Mai ist in Plau wieder ungehinderter Verkehr möglich

Plau am See | Es gibt gute Nachrichten für die Bürger und zukünftige Gäste der Fachwerkstadt am Plauer See. Die Bauarbeiten an der im vergangenen Sommer zeitweilig stillgelegten Hubbrücke neigen sich dem Ende zu. Laut Angaben des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Lauenburg (WSA) ist mit einer Fertigstellung Ende Mai zu rechnen. Ende Mai soll der V...

