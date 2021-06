Nossentiner/Schwinzer Heide : Der Sternenpark bedeutet Zukunft für die Region

In dieser Woche werden die zehn Sternenbeobachtungsplätze offiziell an die Bürgermeister übergeben.

Goldberg | Selten traf die Redewendung: „Die Zukunft steht in den Sternen“ so zu wie für den Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide. Mit der offiziellen Übergabe der zehn Sternenbeobachtungsplätze in dieser Woche nimmt das Projekt der Zertifizierung als erster Sternenpark Norddeutschlands wieder Fahrt auf. Mittlerweile ist geradezu eine Jagd nach noch du...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.