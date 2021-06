Neues Drachenboot in Dobbertin : Drachenköpp taufen ihr neues Boot auf den Namen Rosi

Nach einer Verspätung von sieben Monaten taufte der Dobbertiner Drachenbootverein am Sonntag gemeinsam mit Sponsoren und den Schweriner Hydras seinen Neuzugang.

Dobbertin | Nachdem das im Mai geplante 16. Drachenbootfestival in Dobbertin ein weiteres Mal ausfallen musste, gibt es nun wieder einen Grund zur Freude für die Dobbertiner Drachenköpp. So viel vorweg: Ihr Name ist Rosi. Nach einer Verspätung von sieben Monaten konnte der Verein am Sonntag offiziell sein neues BUK-Drachenboot taufen, das von nun an den ...

