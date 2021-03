Tourismus in Plau am See : Ausgezeichnetes Urlaubsziel für Hund und Mensch

„Dat Waldhus“ in Plau am See zum hundefreundlichen Hotel gekürt, das Haus belegt Platz 1 in Mecklenburg-Vorpommern

Plau am See | Zum zweiten Mal zeichnet das Urlaubsportal hundehotel.info europaweit die beliebtesten 50 Unterkünfte für den Urlaub mit Hund mit einem Preis aus. Zur Auswahl für den hundehotel.info Award 2021 standen insgesamt 674 Hotels aus zehn europäischen Ländern. Schon sehr weit vorne in diesem internationalen Feld, in dem sich Hotels aus Deutschland, Österreic...

