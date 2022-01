Corona-Schnelltests : Testzentrum in Lübz erweitert Öffnungszeiten

Im Mehrgenerationenhaus in Lübz sind Corona-Schnelltests ab sofort an einem weiteren Tag in der Woche möglich. Anmeldungen sind weiter erwünscht.

Lübz | Das Schnelltestzentrum in Lübz hat seine Öffnungszeiten erweitert: Ab sofort können sich Einwohner sowie Auswärtige auch am Wochenende im Mehrgenerationenhaus auf Corona testen lassen. Das ist sonnabends in der Zeit von 13 bis 16 Uhr möglich. Montags bis freitags ist das Schnelltestzentrum in der Schulstraße 8 wie gehabt von 14 bis 19 Uhr geöffnet. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.