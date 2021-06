Plau am See/Parchim : Corona-Testzentren spüren den Beginn vom Sommertourismus

Seit Freitag ist die Einreise von Touristen aus allen Bundesländern nach MV wieder möglich. Auf die Corona-Testzentren in Städten wie Parchim oder Plau am See kommt eine Welle von Mehrarbeit hinzu.

Plau am See/Parchim | Das Testzentrum in Plau am See befindet sich an einem für Touristen wichtigen Punkt. Es ist in der ersten Etage des Hauses des Gastes an der Burg untergebracht. Noch geht es hier in der Mittagszeit eher ruhig zu. Doch bei Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern ist derzeit ein negativer Coronatest Vorschrift. Urlauber in Hotels oder anderen Unterkünften ...

