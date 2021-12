Mehrgenerationenhaus : Corona-Tests in Lübz zwischen Weihnachten und Silvester möglich

Zwar hat das Testzentrum im Mehrgenerationenhaus Lübz an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Zwischen den Jahren hat es aber geöffnet. Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich.

Lübz | Die Einwohner in Lübz können sich auch in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr auf Corona testen lassen. Bis zum 23. Dezember hat es täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Am 24. Dezember, dem 1. und 2. Weihnachtsfeiertag bleibt die Einrichtung im Mehrgenerationenhaus in der Schulststraße 8 geschlossen. Öffnungszeiten zwischen den Jahren ...

