Bienenmuseum Quetzin : Reinhard Neumann gibt Vorsitz des Bienenmuseumsvereins ab

Reinhard Neumann, seit der Jahrtausendwende Vorsitzender des Fördervereins Bienenmuseum Plau-Quetzin, gibt den Chefposten ab. Neuer Vorsitzender ist Christian Rohde aus Plau.

Quetzin | Der Diplomlandwirt Reinhard Neumann ist so eine Art Interessenvertreter der Bienenvölker, seit Jahrzehnten widmet er sich den kleinen fleißigen Nektarsammlern und hat sich im Laufe der Zeit einen Namen weit über die Grenzen der Region hinaus gemacht. Ob in der Scheune Bollewick, auf der Mecklenburgischen Landwirtschaftsausstellung – der MeLa in Mühlen...

