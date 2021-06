Goldberg : Campingplatz am See bereitet sich auf Touristen vor

Neuer Pächter wurde von Einreisedatum für Touristen überrascht, aber aktuell ist das Bootshaus bei Filmleuten sehr beliebt. Gerade wird dort für den Polizeiruf Rostock gedreht

Goldberg | Noch steht der Campingplatz am Goldberger See nicht unter Strom, sondern nur der neue Pächter Frank Paulick. Nach einer Eilentscheidung des Bürgermeisters sollte zwar für eine ordentliche Stromversorgung des Platzes und des Bistros am Strand längst eine Leitung gelegt werden, doch das ist bisher noch nicht geschehen. „Aber jetzt hat sich die Elektrofi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.