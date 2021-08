Urlaub mit dem Wohnmobil : Campingplätze am Blanksee und Dobbertiner See sind ausgebucht

Betreiber können neben Stammgästen auch neue Besucher begrüßen. In Dobbertin sind zudem viele Urlauber spontan angereist. Auch im Bereich Plau herrscht eine große Nachfrage.

Siggelkow/Dobbertin/Plau am See | Es ist ruhig auf dem Gelände am Blanksee. Zwei junge Männer koppeln soeben den Campinganhänger ans Auto, begleitet vom Gezwitscher der Vögel. Doch ansonsten: Stille. Ein Genuss für Erni Schippers. Seit 16 Jahren betreibt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Arjan den Campingplatz bei Siggelkow, weit abseits vom Massentourismus mit bis zu 65 Stellplätzen...

