Nahverkehr in Parchim : Bushaltestellen in Parchim werden barrierefrei

Bessere Bedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität: In Parchim werden bis Jahresende 23 Bushaltestellen umgebaut.

Parchim | Parchim auf dem Weg zu mehr Barrierefreiheit: In der Kreisstadt begann in dieser Woche der Umbau der Bushaltestellen. Die Arbeiten starteten in der Weststadt sowie im Gewerbegebiet an der Haltestelle der Lewitz-Werkstätten. Bis zum Ende des Jahres 2022 sollen in zwei Bauabschnitten nach und nach 23 Haltestellen in Parchim umgerüstet werden. Das ges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.