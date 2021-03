Bullsrunning des Plauer SV : Am Finaltag gehen alle auf die Strecke

Die letzte Woche der Bullsrunning-Challenge soll am Sonntag mit dem Finaltag für alle Nachwuchsmannschaften seinen Höhepunkt finden.

Plau am See | Die Handballer des Plauer SV haben in den vergangenen drei Wochen schon ordentlich Strecke gemacht. Beim „Bullsrunning“ absolvieren die Mädchen und Jungen, Frauen und Männer zu Fuß oder mit dem Fahrrad ein oder mehrfach einen Ochsenkopf-Rundkurs. Das heißt, eine Strecke, die auf der Karte aussieht wie ein Ochsenkopf und etwa zehn Kilometer lang ist. J...

