Gallin-Kuppentin : Bürgermeister tritt zurück

Persönliche Gründe: Nicky Menning entschied sich zur Amtsaufgabe

von Franziska Gutt

31. Juli 2020, 17:46 Uhr

Nach einem Jahr als Bürgermeister der Gemeinde Gallin-Kuppentin soll jetzt Schluss sein. Auf einer Dringlichkeitssitzung am Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass Nicky Menning als Bürgermeister zurücktritt. Dies bestätigt Gerd Holger Golisz, Wahlleiter im Amt Eldenburg Lübz, auf SVZ-Nachfrage. Er teilt mit: „Die Entscheidung über den Rücktritt von Nicky Menning hat uns sehr überrascht. In der schriftlichen Erklärung dazu wird auf persönliche Gründe verwiesen. Das ist zu respektieren.“ Zur Zeit werden die Amtsgeschäfte durch die beiden Stellvertreter Viola Dreschler und Andreas Brosseit wahrgenommen, fügt Golisz an.

Am Donnerstag berieten sich die Gemeindevertreter zur aktuellen Lage. Auf der nächsten Sitzung – voraussichtlich am 25. August – beabsichtigen sie, die Entlassung des Bürgermeisters zu beschließen. „Vorbehaltlich meiner Entscheidung über die Durchführung einer Wahl aus besonderem Anlass, beschließt die Gemeindevertretung weiterhin den Tag für die Neuwahl“, so der Amtswahlleiter.

Nicky Menning von „Wir leben Demokratie“ wurde im Mai 2019 mit fast 72 Prozent zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt.