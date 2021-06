Brandschützer gesucht : Feuerwehr in Karow soll wiederbelebt werden

Seit fünf Jahren ruht die Feuerwehrstation im Plauer Ortsteil Karow. Nun wird nach freiwilligen Brandschützern gesucht.

Plau am See/ Karow | „Wenn wir bis zum Ende des Jahres sechs bis neun Mann finden würden, wäre das für mich ein Traum“, sagt der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Plau am See, Ronny Roesch. Vier freiwillige Brandschützer sind schon da und wollen den seit Jahren ungenutzten Feuerwehrstandort wiederbeleben. Zwei weitere sind interessiert. Engagement durch Zugezogene ...

