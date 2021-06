Plau am See : Strandbad startet mit Rettungsschwimmern in Badesaison

Am Sonnabend, 5. Juni, öffnet das Freibad in der Seestraße 1 A.

Plau am See | Wasserball spielen, schwimmen und sich am Ufer eines Sees bräunen lassen. Das ist Sommer. Und auch das Strandbad Plau am See in der Seestraße 1 A öffnet am Sonnabend, 5. Juni, um 14 Uhr. Dann können die Besucher wieder von der Liegewiese aus den Blick auf malerische Buchten und Inseln des Plauer Sees genießen. Rettungsschwimmer sind vor Ort Das ...

