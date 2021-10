Halloween : Teufelsaugen im Friseursalon

Am Sonntag ist Halloween. Doch der Salon „Haarerlebnis“ in Lübz brachte seine Kunden schon am Freitag zum Gruseln. Mit viel Liebe zum Detail schmückten die Mitarbeiterin das Geschäft und verkleideten sich standesgemäß.

Lübz | Normalerweise treffen in einem Friseursalon nicht unbedingt ein Teufel, ein Schlachter, eine Hexe und ein Skelett aufeinander. Doch im Salon „Haarerlebnis“ in Lübz tummelten sich am Freitag so einige gruselige Gestalten. An den Wänden hingen ebenfalls überall kleine Geister und ein schelmisches, bedrohliches Lachen hallte durch das Geschäft, dass für ...

