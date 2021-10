Zukunft in Goldberg : Begegnungsstätte soll in ehemaligen Rossmann-Laden

Nach langem Hin und Her sollte das in der Zukunftswerkstatt entstandene Projekt ins alte Kino, doch jetzt wurde ein neuer Ort dafür auserkoren

Goldberg | In anderen Kommunen heißt der Ort, um den es hier geht, zumeist Gemeindezentrum. In Goldberg gab es dafür schon mehrere Namen, zum Beispiel „Ehrenamtshaus“, „Haus der Vereine“ oder Begegnungsstätte. Bei Letzterem ist es geblieben. Immer wenn dieser Begriff in Stadtvertretung und -verwaltung fällt, geht es um Möglichkeiten für Treffen und die Arbeit vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.