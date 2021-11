Linie 735 : Beeinträchtigungen im Busverkehr zwischen Karow und Krakow

Wegen der Bauarbeiten auf der Linie 735 zwischen Karow und Krakow am See kommt es zu Beeinträchtigungen im Linienverkehr.

Karow/Krakow am See | Aufgrund der Bauarbeiten auf der Linie 735 zwischen Karow und Krakow am See kommt es zu Beeinträchtigungen im Linienverkehr. Lesen Sie auch: Landesstraße bei Karow eine Woche gesperrt In der Zeit vom 1. Dezember bis voraussichtlich 5. Dezember können die Haltestellen Teerofen, Glave Abzweig sowie Bossow nicht bedient werden. Zudem kann es auf de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.