Barkow : Inge Richters Sonnenblume wächst bis an die Dachterrasse heran

Mit einer Größe von mehr als vier Metern ist die Riesen-Sonnenblume von Inge Richter aus Barkow rekordverdächtig.

Barkow | In ihrem Garten, gleich an der Heinrich-Zander-Straße in Barkow, hegt und pflegt Inge Richter jede noch so kleine Pflanze. Doch dass eine ihrer Sonnenblumen nun so hoch hinaus wachsen würde, damit haben die Rentnerin und ihr Mann Joachim Richter nicht gerechnet. Stolze 4,25 Meter misst die Blume mittlerweile und reicht damit sogar an die Dachterrasse ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.