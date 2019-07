Barkow : Feuerwehreinsatz: Verkehrsbehindungen auf B191

Schwelbrand in Lagerhalle mit 300 Heuballen ausgebrochen

von svz.de

17. Juli 2019, 08:34 Uhr

In einer Lagerhalle bei Barkow ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. In der etwa 50 mal 15 Meter großen Halle sollen 300 Heuballen und 90 Tonnen Wintergerste gelagert sein. Die untergestellten Maschinen konnte die Feuerwehr aus der Halle bergen.

Aufgrund der Löscharbeiten war die B191 zwischen Lübz und Plau am See kurzzeitig gesperrt. Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei regelt den Verkehr.

Weitere Informationen folgen.