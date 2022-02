Suche nach Schäden : Bärenwald Müritz bleibt wegen Sturm geschlossen

Der Bärenwald Müritz bleibt an diesem Montag wegen der Auswirkungen der Stürme noch geschlossen. Die Mitarbeiter benötigen noch Zeit zum Aufräumen.

Stuer | Um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten bleibt der Bärenwald Müritz in Stuer an diesem Montag geschlossen. „Wir beseitigen derzeit Sturmschäden und benötigen etwas Zeit zum Aufräumen“, heißt es auf der Internetseite. Bären in Sicherheit gebracht Der Bärenwald Müritz hatte aufgrund der angekündigten Sturmlagen bereits in der vergangenen W...

