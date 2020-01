Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag auf einer Straßenkreuzung.

von Polizeiinspektion Ludwigslust

06. Januar 2020, 09:20 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Sonntag in Plau am See zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag auf einer Straßenkreuzung. Die beiden schwer verletzten 40 und 60 Jahre alten Frauen wurden anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihren Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Derzeit geht die Polizei von einem Vorfahrtsfehler aus.