Unfall B192 nahe Kläden : Auto landet auf dem Dach

Relativ leicht verletzt überstand eine Autofahrerin einen Unfall auf der B192, sie wurde ins Krankenhaus nach Güstrow eingeliefert. Letztlich hatte sie einen großen Schutzengel.

Dobbertin, Borkow, Kläden | Am späten Sonntagnachmittag befuhr eine 20-jährige Autofahrerin die Bundesstraße 192 zwischen Borkow und Dobbertin. In Höhe Kläden durchfuhr sie eine Rechtskurve und kam ausgangs dieser aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich ihr Fahrzeug –- ein Opel Astra – und landete auf dem Dach an einer Böschu...

