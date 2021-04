Goldberg / Below : Geld für die Zukunft auf dem Land

Amt Goldberg-Mildenitz erhält 100.000 Euro für Kleinprojekte in Gemeinden vom Energieministerium Mecklenburg-Vorpommern

Goldberg/Below | Die Region um die kleine Stadt Goldberg an der Mildenitz soll schöner werden. Ebenso geht es um die Stärkung der regionalen Wirtschaft. Seit 2019 tüfteln bis zu 250 Bürger der Region in Zukunftswerkstätten an Projekten, die die regionale Entwicklung fördern sollen. Diese ganzen Maßnahmen finden im Rahmen des Zukunftskonzepts Goldberg-Mildenitz ihren P...

