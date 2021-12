Musik im Advent : Adventslieder an der Orgel in Kuppentin und Unter Brüz

Die Kirchengemeinde Woosten-Kuppentin lädt am 20. und 21. Dezember wieder zu einer halben Stunde Musik in ihre Kirchen ein.

Kuppentin | „Es gibt kaum eine Zeit im Jahr, die so viele eigene Lieder hervorgebracht hat, wie die Adventszeit“, sagt Janett Bellin, Koordinatorin für die Region „Kirchen um Goldberg“. Die Kirchengemeinde Woosten-Kuppentin lädt an vielen Wochentagen im Advent zu einer halben Stunde in die Kirchen ein. Am Montag, 20. Dezember, findet die musikalische halbe Stu...

