Indianerfans aus Neu Damerow : Mit dem Rappen zu den Karl-May-Festspielen nach Radebeul

Die kleinen und die großen Indianerfans der alljährlichen Apachen-Live-Shows in Neu Damerow haben dieses Spektakel auf der Naturbühne in Neu Damerow schmerzlich vermisst.

Neu Damerow | „Die gute Nachricht: Es geht wieder los, am Wochenende werde ich bei den Karl-May-Festspielen im sächsischen Radebeul auftreten“, sagt Wolfgang Kring erleichtert, der „Chefindianer“ der Apachen-Live-Shows in Neu Damerow. Auch einige Auftritte in der Region sind wieder etwas in die Planung gerückt, so beispielsweise in Greven beim Hoffest. Doch was ...

