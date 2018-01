Kirche in Schwerin : Zwischen Glaube und Alltag

Schweriner Kirchengemeinden und ihre sozialen Projekte: Laienpredigerin Annett Roloff setzt sich für die Bernogemeinde ein

von Samuel Jambrek

19. Januar 2018, 23:30 Uhr

Für kirchliche Schweriner Einrichtungen sind Gottesdienst und Gebet feste Bestandteile. Doch das ist nicht alles: Sie setzen sich mit unterschiedlichen Gruppen und Projekten für das Allgemeinwohl ein. In dieser Woche stellt die SVZ einige dieser Initiativen vor. Heute: die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Berno.

Das Armband hat 18 Perlen. Fünf von ihnen stehen für Stille, die anderen für Liebe, Glück, Gelassenheit, Geheimnis oder auch Auferstehung. Diese Art von Armbändern sind bekannt unter dem Begriff „Perlen des Glaubens“ oder „Perlen des Lebens“. Für Annett Roloff hat dieses Armband eine große Bedeutung, will sie es doch demnächst zum ersten Mal für einen Kurs in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Berno nutzen. Der Kurs nennt sich „Spiritualität im Alltag“. Dabei geht es nicht um Geister oder Hellsehen. Es geht ums Innehalten und um Momente der Ruhe im täglichen Stress.

Annett Roloff ist 49 Jahre alt, arbeitet in einer Polizei-Verwaltung und ist kirchlich anerkannte Laienpredigerin. In der Nordkirche darf ein Laienprediger wie ein Pastor taufen und das Abendmahl halten. Jeder kann zum Priester werden. Als sie 36 Jahre alt war hat sie sich zu diesem Schritt entschlossen, sich dafür eigens ausbilden lassen. „Ich habe Bezüge zwischen meinem Leben und der Kirche entdeckt“, sagt die Schwerinerin. Sechs Gottesdienste pro Jahr hält sie in der Bernogemeinde ab. Wenn ein Pastor krank wird, auch öfter.

Mit der Kirche hatte die Schwerinerin früher nichts zu tun. Jetzt möchte sie vornehmlich Atheisten einladen, ihre Begeisterung für den Glauben weitergeben und über den jeweils individuellen Lebensweg auch mit ihren Kursteilnehmern sprechen. Ihr Angebot wird nicht nur in der Bernogemeinde, sondern auch in der evangelischen Schlosskirchengemeinde in der Altstadt regelmäßig bekannt gemacht. Der Grund ist einfach: „Die Pastoren dieser Gemeinden sind miteinander verheiratet.“

Für die geistliche Begleiterin Annett Roloff ist ihr kirchliche Engagement ehrenamtlich. Sie arbeitet eng mit Konstanze Helmers, der hauptberuflichen Pastorin zusammen. Das passt gut, denn Konstanze Helmers beherrscht Sprachen wie Altgriechisch, Hebräisch und Latein, deckt so die klassische Theologie ab. Die Nordkirche hat für sich erkannt, dass theologisches Tiefenwissen nicht alles ist, was sie als Kirche ausmachen soll.

Demenzfreundliche Gottesdienste, Veranstaltungen wie „Atempausen“ oder „Kunst für die Seele“: All das wird in der Bernogemeinde von anderen Aktiven angeboten. All das passt auch perfekt in Annett Roloffs Glaubensverständnis.