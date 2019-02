von svz.de

27. Februar 2019, 12:31 Uhr

An den Beinen und Armen zu kurz, aber noch kein Fall für den Müll ? Manche Kindersachen verdienen eine zweite Chance. Diese können sie wieder beim Kindersachenflohmarkt in der Stralendorfer Grundschule am 16. März bekommen. Ab sofort sind Anmeldungen unter der E-mail-Adresse Flohmarkt-stralendorf@mail.de möglich.