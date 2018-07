Schwerin : Zügiges Durchkommen

SVZ-Test: Baustelle Vor dem Wittenburger Tor sorgt kaum für Behinderungen

von Christina Köhn

11. Juli 2018, 08:00 Uhr

Bereits am Obotritenring wird auf die Staugefahr Richtung Neumühle hingewiesen. Denn Vor dem Wittenburger Tor wird seit Mitte Juni gebaut. Hier soll ein Stück des Radfernweges Hamburg-Rügen entstehen, dafür muss an der Einmündung Ratsteich und an den Zufahrten zum Lankower und Ostorfer See gebaut werden. Aus der Straße Ratsteich kann momentan nur stadteinwärts, aus der Straße zum Lankower See kann nur in Richtung Neumühle gefahren werden. Eine mobile Ampel regelt den Verkehr. Und das scheint gut zu funktionieren – das zeigt der SVZ-Test. Die Autofahrer müssen meist nur kurz an der Ampel warten, in einer Grünphase kommen viele Fahrzeuge an der Baustelle vorbei. Diese bleibt noch bis mindestens Mitte des Monats erhalten. Aktuell baggern die Bauarbeiter an der Einmündung zum Ostorfer See, die voll gesperrt ist. Im zweiten Bauabschnitt werden die Arbeiten dann auf der Nordseite der Straße Vor dem Wittenburger Tor ausgeführt.