Schwerin : Zoo bleibt geschlossen

von svz.de

03. Dezember 2018, 10:09 Uhr

Bis zum Freitag bleibt der Zoo für Besucher geschlossen. Dadurch können dringende Arbeiten wie Baumpflege, vorbereitende Maßnahmen für Bauprojekte und Sanierungen an Besuchertoiletten schnell und effizient erledigt werden. Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, denn normalerweise wird versucht, solche Arbeiten während des laufenden Betriebes durchzuführen. Doch dadurch ziehen sich Arbeiten oft sehr in die Länge. „Daher haben wir uns entschieden, diese Maßnahmen kompakt in eine einzige Woche zu verlegen, auch wenn es bedeutet, dass wir den Zoo dafür geschlossen halten müssen“, sagt Direktor Tim Schikora. Dafür gibt es am Wochenende einen „Zahl-was-du-willst“-Eintritt als Wiedergutmachung.