Weststadt : Zeitlose Musical-Klassiker

Große Show gastiert am Sonntag in der Kongresshalle

von svz.de

18. Februar 2019, 19:09 Uhr

Kaum zu glauben, aber es ist schon tatsächlich 40 Jahre her, dass John Travolta und Olivia Newton-John als tanzendes Teenager-Liebespaar der 1950er-Jahre die Kinoleinwand und die Charts eroberten. Das Musical „Grease“ wird seitdem von jeder Generation wieder neu entdeckt und geliebt – aktuell gibt es eine große Jubiläums-Neuproduktion von „Grease – das Musical“. Ausschnitte daraus werden am kommenden Sonntag auch in Schwerin zu erleben sein. Dann gastiert nämlich die „Nacht des Musicals“ in der Sport- und Kongresshalle. Neben zeitlosen Klassikern wie „Das Phantom der Oper“, „Der König der Löwen“ oder „Elisabeth“ stehen auch Highlights aus aktuellen Stücken auf dem Programm. Einer der Höhepunkte ist der beliebte Disney-Hit „Let It Go“ aus der Musicalinszenierung „Frozen“, das im Frühjahr 2018 Premiere feierte. Original-Darsteller und Top-Solisten sorgen für eine beeindruckende Zeitreise durch durch 50 Jahre Musical-Geschichte, versprechen die Veranstalter. Profi-Tänzer unterstützen die Sänger. Farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und eindrucksvolle Videoprojektionen untermalen die Darbietungen.

Die große Show beginnt am 24. Februar um 19 Uhr in der Kongresshalle, Karten gibt es zum Preis ab 47,90 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Einlass zur „Nacht der Musicals“ in Schwerin ist um 18 Uhr.