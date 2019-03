Schwerin : Zebrastreifen für Nordlichter

Sicherer Schulweg: Möwenburgstraße bekommt einen Fußgängerüberweg

08. März 2019, 20:00 Uhr

Die „Schweriner Nordlichter“ bekommen ihren Fußgängerüberweg. In der Möwenburgstraße wird die Stadt den Zebrastreifen im April auftragen. „Zwar müssen wir in diesem Bereich glücklicherweise keine Auffälligkeiten im Unfallgeschehen beklagen, jedoch verstehen wir die Sorgen von Eltern, Schulleitung und Ortsbeirat, die sich mit konkreten Vorschlägen an die Verwaltung gewandt haben“, sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hatte der Einrichtung eines Zebrastreifens im vergangenen Jahr zugestimmt. Damit sollen die Wege für Kinder zwischen den Wohngebieten und zur Schule noch sicherer werden. Und noch mehr hat sich getan. Der neue Fußweg am Südostufer des Ziegelinnensees ist jetzt beleuchtet, der Fußweg an der Lagerstraße ist hergestellt und ein direkter, beleuchteter Verbindungsweg von der Grundschule bis zur Bushaltestelle „Güstrower Straße“ geschaffen. Auch wurden Hilfen zur Überquerung der Lagerstraße installiert und außerdem die Lager- und Speicherstraße mit zusätzlichen Hinweisschildern ausgestattet, um die Fahrzeugführer auf die besondere Verkehrssituation rund um die Schule aufmerksam zu machen. Der Rad- und Fußweg im Schelfpark soll ebenfalls noch beleuchtet werden.