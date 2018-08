Interview : Wunsch: Schwedenkönig treffen

Der Schweriner Goldschmied Hans-Joachim Krömer liebt seine Kinder, Faltboot-Fahren und das Wasser vor der Haustür.

von Thorsten Meier

24. August 2018, 21:00 Uhr

Er lebt schon in der dritten Generation in Schwerin und führt im verträumten Stadtzentrum eine Goldschmiede. In seiner Freizeit sucht der 47-Jährige die Nähe zum Wasser. Erst kürzlich hat sich Hans-Joachim Krömer wieder ein Faltboot gekauft. So eines, wie er es früher schon mal hatte. Das schenkte ihm einst der Großvater. SVZ-Redakteur Thorsten Meier stellte dem Goldschmied die zehn Fragen zum Wochenende.



Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Schwerin?

Am Bootsschuppen meiner Eltern am Angler II. Von dort aus kann man so schön auf den Schweriner See schauen und entspannen. Ich liebe diesen Ort.

Was würden Sie als Bürgermeister sofort ändern?

Ich würde auf dem Marktplatz einen Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen schaffen, einen großen Brunnen beispielsweise. Jetzt fehlt irgendwas.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient und wofür haben Sie es ausgegeben?

In der Schulzeit habe ich als Ferienjob einen riesigen Mischer mit der Hand angestrichen. Das Geld, das ich dafür bekam, habe ich beiseite gelegt. Für Geschenke. Ich war schon immer sparsam.

Was würden Sie gerne können?

Schweißen, ja ich würde gern noch den notwendigen Paß dafür machen. Den Ausbildungsschein habe ich im letzten Jahr erfolgreich erworben.

Wer ist Ihr persönlicher Held?

Meine Mutter, sie ist der Ruhepol in unserer Familie und hält sie zusammen. Sie organisiert auch Feiern. Das ist schön.

Welches Buch lesen Sie gerade?

„Kluftingers“ von den Autoren Michael Kobr und Volker Klüpfel . Ich bin ein absoluter Krimi-Fan. Es ist glaube ich ihr neunter Fall.

Welche Fernsehsendung verpassen Sie nie?

Das Neo-Magazin von Jan Böhmermann, der ist so schön respektlos.

Wen würden Sie gerne mal treffen?

Den schwedischen König Carl Gustaf, weil wir jedes Jahr nach Schweden in den Urlaub fahren.

An welches Geschenk erinnern Sie sich noch gerne und von wem haben Sie es bekommen?

An das Faltboot von meinem Großvater. Mein Vater hat es leider später aus Platzgründen im Bootshaus verschenkt. Sehr zu meinem Leidwesen. Ich habe mir jetzt aber genau so ein Boot wieder gekauft. Über das Internet, es gibt sogar noch Ersatzteile dafür.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Die Kinder anständig großbekommen. Ich muss bis 75 Jahre arbeiten, weil ich keine Rente bekomme.