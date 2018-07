Crivitz : Wunsch erfüllt: Ein Tag bei der SVZ

Jana Nützmann aus Crivitz sah den Redakteuren über die Schulter

von Katja Frick

06. Juli 2018, 21:00 Uhr

Seit Mai gibt es in der SVZ die Rubrik „Wünsch Dir was“. Darin können Leser einen persönlichen Wunsch äußern. Am Ende des Monats versucht die Redaktion, einen dieser Wünsche wahr werden zu lassen. Jana Nützmann aus Crivitz war diejenige, die jetzt ihren Wunsch erfüllt bekam: „Ich möchte einen Tag bei der Schweriner Volkszeitung verbringen“, hatte sie sich gewünscht. „Ich bin als Angestellte der Stadt Crivitz auch für die Website verantwortlich und muss dafür den einen oder anderen Artikel schreiben. Deshalb möchte ich den Redakteuren der SVZ über die Schulter sehen.“

Ein wenig aufgeregt kam

Jana Nützmann ins SVZ-Gebäude in Schwerin und wurde zunächst von Lokalchef Timo Weber begrüßt. Auch Chefredakteur Michael Seidel fand Zeit, dem Gast „Hallo“ zu sagen. Ihm erklärte die 46-jährige Koordinatorin im Bürgerhaus der Stadt Crivitz: „Von so einem Tag hier habe ich mehr, als wenn ich mir einen Wellnesstag gewünscht hätte.“

Stefan Koslik, stellvertretender Chefredakteur, lud die langjährige SVZ-Leserin in die tägliche Redaktionskonferenz ein. Hier besprechen die Redakteure die aktuellen Themen und wo und in welchem Umfang sie in der Ausgabe des nächsten Tages platziert werden. Stefan Koslik stellte Jana Nützmann den Redakteuren vor und fragte sie, was ihr an der SVZ fehlen würde. „Vielen, die zu mir ins Bürgerhaus kommen, ist die Berichterstattung zu überregional“, war ihre Antwort. „Wir wollen lesen, was bei uns vor der Haustür passiert.“ Sie wünsche sich daher noch mehr Beiträge aus Crivitz und den Ortsteilen.

In der Lokalredaktion für das Schweriner Umland erklärten die Redakteure Jana Nützmann, dass sich natürlich auch die Leser von Wittenförden bis Demen genau das wünschen – möglichst viele Berichte aus ihrer Gemeinde. „Die Aussage von Frau Nützmann bestätigt unsere Leserbefragungen, Analysen und die Statistiken der vergangenen Monate“, berichtet Timo Weber. „Mit der neuen Lokalausgabe seit Mai haben wir reagiert und unsere Umland-Berichterstattung erweitert. Nun gibt es auf vier Seiten Berichte und Informationen aus der Region.“ Damit habe sich der Umfang nahezu verdoppelt.

„Die Berichterstattung aus der Region wurde zuvor schon sukzessive erhöht. Vor zehn Jahren gab es nur eine Seite für das komplette Umland“, ergänzte Umland-Teamleiterin Katja Müller.

In der Onlineredaktion mit neun Mitarbeitern nahm sich für den Rest dieses Wunsch-Tages Redakteur Eike Moldenhauer der Besucherin an. Er erklärte ihr, auf welchem Weg Berichte und Informationen der SVZ-Redakteure über die verschiedenen Kanäle wie Internetseite, ePaper, Facebook, Google+, Twitter, WhatsApp-Newsletter, Telegram, SVZ-Newsapp und Instagram die täglich bis zu 150 000 Nutzer erreichen.

„Das ist der Wahnsinn, was die Leute hier alles gleichzeitig machen müssen“, zeigte sich die Crivitzerin beeindruckt. Bei dieser Gelegenheit verriet sie, dass auch die Stadt Crivitz seit zwei Wochen eine Facebookseite betreibe. Eike Moldenhauer zeigte dem Gast, wie Kommentare moderiert werden können. Am Beispiel der aktuellen Meldung über die anstehende Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Crivitz ab Sonnabend erläuterte er, wie ein Beitrag geschrieben wird und online geht. „Das war sehr spannend hier“, zog Jana Nützmann am Ende dieses Tages Bilanz. „Und auch gut, um meine Berührungsängste mit den Medien zu verlieren, mit denen ich ja immer wieder zu tun habe.“