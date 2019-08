Schwerin : Workshop mit Arabischer Band

von svz.de

16. August 2019, 05:00 Uhr

Erstmals wird es am Sonnabend, 17. August, einen Arabischen Tag am Konservatorium geben. Die bekannte arabische Fusion Band Pulse Project wird für einen Workshop und ein Abendkonzert zu Gast sein. Beim Workshop von 13 bis 15 Uhr betreuen jeweils zwei Mitglieder der Band die Teilnehmenden. Sie können mit ihrer eigenen Band oder ihrem Ensemble kommen. Auch Solisten sind willkommen. Der Workshop kann als Masterclass genutzt werden oder man kann auch unvorbereitet teilnehmen. Die Band bereitet zwei traditionelle arabische Stücke vor, die für jedes Lernniveau verständlich vermittelt werden. Anmeldungen sind nur noch heute möglich per E-Mail an tbautsch@schwerin.de. Höhepunkt ist dann das Abendkonzert um 19 Uhr im Innenhof.