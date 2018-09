Barnin : Wo früher Zuckeralma wohnte

Leben im Denkmal: Familie Zacharias sanierte liebevoll gemeinsam eine Büdnerei von 1882

von Katja Frick

10. September 2018, 12:00 Uhr

Gestern nutzten viele Menschen den „Tag des offenen Denkmals“ für Touren über die Dörfer. Sie sahen sich Baudenkmäler an, die sonst meist für die Blicke der Öffentlichkeit verschlossen sind. Familie Baiker-Zacharias lebt in einem Denkmal. „Denk dran, Du wohnst nun mal in einem Denkmal. Da ist nicht alles perfekt“, erinnert Felix Baiker seine Frau Kathrin Zacharias oft, wenn sie an krummen Böden oder Wänden verzweifelt. Die Familie richtete in Barnin bei Crivitz eine Büdnerei von 1882 liebevoll wieder her. „In diesem Bauernhaus hatte früher ,Zuckeralma’ ihren Gemischtwarenladen“, erzählt Kathrin Zacharias, die gelernte Hotelfachfrau. „Die Bauern konnten nach der Eröffnung des Konsums 1961 hier vor allem Getränke zu jeder Tag- und Nachtzeit bekommen. Das war sozusagen der erste Späti der Region.“ Zuckeralma hieß eigentlich Alma Völzer, sie hatte den Laden, den es bereits seit dem ersten Weltkrieg gab, von ihrem Vater übernommen. Ihren Spitznamen bekam sie wegen der großen Bonbongläser neben der Kasse. „Das Haus stand viele Jahre leer. Wir haben es 2011 nach langen Gesprächen als gemeinsames Familienprojekt gekauft und saniert, weil es noch im Originalzustand war. Die Familie Völzer hat es direkt vom Bauherren übernommen und nichts verändert“, sagt Fredo Zacharias (68). Er wohnt mit Ehefrau Birgit und Mutter Erika (85) ein paar Häuser neben der Büdnerei in der Carl-Moltmann-Straße, in einem Gebäude, welches seine Urgroßmutter kaufte. Tochter Kathrin und der gelernte Koch Felix Baiker, die 2011 in Konstanz lebten, sollten die frisch gebackenen Denkmalschützer nur beraten, wie man am besten Gäste beherbergt. Doch dann verwirklichte Kathrin mit ihrer Mutter den lang gehegten Plan, in Schwerin einen Laden mit erlesenen Einrichtungsgegenständen zu eröffnen – das „Charlottchen“ – und ein Kind wurde geboren. Heute wohnt das junge Paar im Obergeschoss der Büdnerei mit Hannelie und Valentin. Das traditionell eingerichtete Erdgeschoss kann für Familienfeiern und Events gebucht werden, samt Koch Felix. „Auf der Kochmaschine in der Küche wird dann Punsch oder Suppe gekocht“, berichtet Fredo Zacharias.

Fünf Jahre dauerte die Sanierung des Denkmals, für das es 36 000 Euro Fördermittel gab, zwölf Mal so viel kostete das gesamte Projekt. Doch die ganze Familie steckte viel Liebe in jedes Detail, sei es der hergerichtete Weinkeller oder historische Lichtschalter.

„Valentin und Hannelie sind die sechste Generation meiner Familie in Barnin“, rechnet Fredo Zacharias stolz vor.