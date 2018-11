Sukow : „Wir wollen gesehen werden“

Arbeit der Sukower Brandschützer soll mehr ins Dorfleben rücken: Daniel Homuth und Svent Manzow arbeiten für Transparenz

von Katja Müller

19. November 2018, 20:00 Uhr

„Helfen in der Not ist unser Gebot“, sagt Daniel Homuth. Es ist für den Sukower keine Floskel aus einem Feuerwehrhandbuch, sondern vielmehr eine Lebensaufgabe geworden. Seit 24 Jahren ist er in der freiwilligen Brandschutz-Truppe der Gemeinde aktiv. Mit der Jugendfeuerwehr hat es angefangen. Seit einem Jahr ist der 38-Jährige Wehrführer in Sukow.

Bei allen Einsätzen und auch Planungen an seiner Seite ist Sven Manzow. Der Vize-Wehrführer bringt ebenso viel Engagement für die drei Grundpfeiler der Feuerwehrarbeit – Retten, Bergen und Löschen – mit. Nicht nur einen Großteil seiner Freizeit widmet auch dieser Sukower der Feuerwehr. Sven Manzow arbeitet bei der Berufsfeuerwehr Schwerin. Eine Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Sukow war nach dem Umzug in den Ort für ihn aber nicht sofort selbstverständlich. „Er sagte, wenn er helfen könne, sollten wir Bescheid geben“, erinnert sich Wehrführer Homuth an den ersten Kontakt. „Doch so einfach ist das ja nicht“, schiebt er hinterher.

Es dauerte nicht lange, da war der Mitgliedsantrag unterschrieben und Sven Manzow offizielles Mitglied der Sukower Brandschützer. Vor einem Jahr dankte die alte Wehrführung ab. Daniel Homuth und Sven Manzow übernahmen das Zepter. „Von Anfang an war klar, wenn, dann machen wir das nur zusammen“, betont Daniel Homuth.

Knapp 20 Einsätze haben die beiden mit der Truppe in den vergangenen zwölf Monaten bereits gemeistert. Feuertaufe war der Großeinsatz zum Bombenfund mit anschließender Evakuierung vor wenigen Wochen (SVZ berichtete). „Die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren und der Amtsführungsgruppe hat super geklappt“, sagt Daniel Homuth.

Aber eben nicht nur bei Gefahren beweisen die Sukower Brandschützer Zusammenhalt. „Die meiste Arbeit der Wehr bleibt für die Öffentlichkeit im Verborgenen. Wir wollen aber gesehen werden“, erklärt der Wehrführer. Ein erster Schritt wurde mit einer öffentlichen Übung auf dem Sukower Dorfplatz bereits gemacht. Zudem Flyer zur Arbeit der Wehr und den einzelnen Abteilungen und des Feuerwehrvereins im Ort verteilt. Auch das kulturelle Leben der Gemeinde werde durch die Wehr unterstützt. Der Feuerwehrverein, der vor elf Jahren ins Leben gerufen wurde, hilft den Brandschützern. „Es ist eine gute Möglichkeit, auch ohne aktiven Mitgliedschaft sich für die Wehr zu engagieren“, erläutert der Wehrführer. Die Truppe hat derzeit 30 Aktive Mitglieder, 18 Jungen und Mädchen und der Jugend- und Kinderfeuerwehr zudem sieben Mitglieder in der Ehrenabteilung.

Bei allen guten Vorsätzen, gäbe es noch einige Hürden zu meistern. So wurden bei Kontrollen der Feuerwehrunfallkasse deutliche Mängel am Sukower Gerätehaus festgestellt. Auch die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs ist im Gespräch. „Unseres ist 20 Jahre alt. Es wurden nur vier dieser Baureihe zugelassen und die Ersatzteilbeschaffung ist äußerst schwierig“, sagt Daniel Homuth. Doch eine Drittelförderung über Land, Landkreis und Kommune sei greifbar. „Die Aussichten sind gut. Es lohnt sich, in die Wehr einzutreten“, rührt Sven Manzow die Werbetrommel. Denn neue Mitglieder, die können die Sukower immer gebrauchen. „In der aktiven Truppe wie auch im Verein“, betont er.

Mehr Aufklärungsarbeit würden die beiden Männer gern auch in der Gemeindevertretung leisten: „Wir hatten angeregt, einen Brandschutzausschuss zu gründen. Das ist sogar im Brandschutzgesetz so verankert.“ Regelmäßige Berichte der Wehrführung über die Arbeit würden sie befürworten. „Wir stehen gern Rede und Antwort für unsere Arbeit. Brandschutz ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde, die wir für die Kommune übernehmen“, betont Daniel Homuth.