Karneval auf dem Lewenberg : Winterliche Hütten-Gaudi

Narren der Karnevalsgesellschaft Winden luden zu ihrer Veranstaltung Apres-Ski.

von svz.de

19. November 2018, 09:07 Uhr

Mit Live-Marschmusik der MuWi´s vorne weg und dem Klatschen der Zuschauer als Geleit, zogen sie ein in den Saal: Elferrat, Miss Karneval und die Funken. „Schön, dass alles so wunderbar geklappt hat – trotz Lampenfieber“, sagt Elferrätin Bettina Busche, nach der Veranstaltung sichtlich gelöst. Als eine der Darstellerinnen des heutigen Abends, schlüpfte sie in verschiedenen Rollen, wie die der Almhütten-Wirtin – wie es sich für ein waschechtes Après-Ski Spektakel, das Motto der Veranstaltung, gehört. Vergangenen Samstagabend hatte die Schweriner Karnevalsgesellschaft Minden in ihr Quartier im Treffpunkt Nord zu etwas winterlichem Hüttenflair geladen.

Nach symbolischer Schlüsselübergabe des Gastwirtes an die Narren und die Wahl der neuen und alten Miss Karneval, Vivien der ersten, startete der Abend in ein buntes Programm: Große und kleine Funken wirbelten durch den Saal, ob klassisch als Tanzmariechen oder im modernen Showtanz. Nicht nur mit den kleinen Theaterstücken wurde das Publikum zum Lachen gebracht, sondern auch mit Parodien bekannter Partygrößen, wie Tim Toupet und der DDR-Band Juckreiz. „Bei den Ideen für unser Programm bringt sich jeder mit ein“, erklärt die Vereinsvorsitzende Brit Hagemeister. Wichtig sei vor allem, dass es Spaß mache, und das sah man den Akteuren bei ihren Auftritten deutlich an. Gut drei Stunden sagen, klatschten und lachten die Zuschauer, ob nun mit Pudelmütze, Schal und Handschuh ausgerüstet oder stilecht in Dirndl und Lederhose. Gegen Ende hielt es dann niemanden mehr auf seinem Platz.