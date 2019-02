Dokumentationszentrum schwerin : Willkür und Justiz im Blick

von svz.de

01. Februar 2019, 07:54 Uhr

Sich ein Bild über das Unrecht und die Willkür der NS-Wehrmachtsjustiz zu machen – am 15. März sind Besucher eingeladen, sich im Dokumentationszentrum des Landes für die Opfer der Diktaturen in Deutschland, Obotritenring 106, in Schwerin ein Bild zu machen. Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 0385/74529911. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag jeweils 12.30 bis 16 Uhr. Eintritt und Führungen sind kostenfrei.